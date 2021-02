Euroopa Inimõiguskohus nõuab Navalnõi kohest vabastamist

Kohus märkis, et otsuses võeti arvesse, milline ja kui suur on oht taotluse esitaja elule.

Venemaa on Euroopa Nõukogu inimõigusorgani liige ning kohustatud täitma ECHRi otsuseid, kuigi praktikas ei pruugi ta seda teha.

Kohtu teatel väitis Venemaa, et Navalnõid hoitakse kohaselt valvatavas rajatises ning tema kong on videovalve all.