Osa vanglateenistujatest on vaktsiini kätte saanud

Tema sõnul ei ole vanglatöös võimalik alati vältida lähikontakte ning tegevused saavad enamasti toimuda vaid siseruumides, mistõttu on viiruse leviku oht mõistagi suur. «Vanglates on vaktsineerimine läinud mõnevõrra kiiremini ka seepärast, et seda teevad vanglameedikud ise ning see ei ole sõltunud tsiviilmeditsiini töökoormusest.»