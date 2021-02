NATO kaitseministrid kohtuvad esimest korda oma uue USA kolleegiga

Kohtumise keskseks teemaks on alliansi 9600-liikmeline missioon Afganistanis, kus Ühendriikide eelmine president Donald Trump sõlmis islamiliikumisega Talibaniga leppe Ameerika vägede väljatoomiseks.

Bideni valitsus on teatanud, et vaatab Talibaniga sõlmitud leppe üle. Pentagon süüdistab islamiliikumist lubaduste mittetäitmises, sealhulgas rünnakute jätkamises.

Teised NATO liikmed on öelnud, et on valmis Afganistani jääma, kui seda teeb ka USA.