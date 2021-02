Fischer: nakkuse levikukiirust saame alla kontaktide vähendamisega

Ta lisas, et 15 kuni 20 protsenti koduvälistest nakatumistest toimub koolis, sama palju või isegi veidi rohkem tööl. «Poolte koduväliste nakkuste puhul on nakatumiskoht teadmata - teada on vaid see, et nakkus saadi kusagilt, kus oli lähikontakt inimeste vahel. Me ei saa kuidagi välistada ühtegi kohta (olgu see restoran, kino, spordiklubi, spaa või ka pood), kui meil ei ole piisavalt pädevat põhjendust, miks just selles kohas on nakkuse saamine väga ebatõenäoline,» lausus Fischer.