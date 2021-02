VIDEO ⟩ Aivar Mäe: see protsess on mu elu hävitanud

«Ma ei tea, miks see protsess toimus. See on mu elu hävitanud ja võib-olla see oligi eesmärk, ma ei tea,» ütles Aivar Mäe pärast õigeksmõistva kohtuotsuse teadasaamist. «Meedia langetas otsuse kaheksa kuud tagasi – ja süüdimõistva otsuse. Selles mõttes on tänane protsess ja otsus pigem pere, tuttavate, kolleegide, sõprade jaoks oluline ja mu enda jaoks, et sisemiselt tasakaalu leida.»