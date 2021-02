Austraalia päästeteenistuste tööd mõjutavad Facebooki uudistepiirangud

Kuuldavasti on uudistesisu jagamise keeld muutnud tühjaks leheküljed, kus on hoiatused koroonaviiruse puhangute, maastikupõlengute ja tormide kohta.

USA suhtlusvõrgustik Facebook teatas kolmapäeval, et piirab Austraalias uudiste edastamist seoses kavandatava regulatsiooniga, mis sunniks sotsiaalmeediat jagama tulusid meediaväljaannetega.

Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg teatas veel esmaspäeval, et Google ja Facebook on väga lähedal kokkulepetele suurte Austraalia meediaväljaannetega uudiste eest maksmiseks.

Viimastel andmetel ongi Google juba lepinguid sõlmimas. Rupert Murdochi News Corporation teatas kolmapäeval internetihiiuga sõlmitud laiaulatuslikust tehingust. Austraalia üks suurimaid meediaorganisatsioone Seven West Media jõudis juba varem kokkuleppele. Viimatimainitu konkurent Nine Entertainment on samuti lepingule lähedal ja Austraalia ringhäälinguorganisatsioon peab läbirääkimisi.