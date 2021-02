Venezuela president kinnitas taas dialoogivalmidust Ühendriikidega

Venezuela eelmise aasta inflatsioon oli ligi 3000 protsenti, teatas möödunud nädalal riigi keskpank. Naftarikka riigi majandus on olnud languses juba seitse aastat ning puudus on toidust, ravimitest ja isegi igapäevastest tarbekaupadest nagu seep ja tualettpaber. 2019. aastal oli inflatsioon 9585 protsenti.

Bideni administratsioon teatas kuu alguses, et ei kavatse lähiajal avada otsekontakte Venezuela presidendi Maduroga, kes on pärast pingeid Donald Trumpi Valge Majaga avaldanud soovi suhete parandamiseks.

«Maduro on diktaator. Tema repressioonid, korruptsioon ja halb juhtimine on tekitanud ühe kõige kohutavama humanitaarkriisi, mida see poolkera on näinud,» lisas Price.