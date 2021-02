ÜRO peasekretär ärgitab koostama ülemaailmset vaktsineerimiskava

«Maailmal on hädasti vaja globaalset vaktsineerimiskava, mis koondaks kõiki, kellel on vajalik võim, teaduspädevus ning tootmis- ja finantsvõimed,» ütles Guterres Julgeolekunõukogu vaktsiiniistungil.

Suurbritannia algatusel arutas ÜRO Julgeolekunõukogu koroonavaktsiini kättesaadavust maailmas. Tõstatati muu hulgas küsimus kuidas vaktsiine õiglaselt jaotada, kui rikkamatel riikidel on vaeste ees ilmsed eelised.

«Vaktsiine tootvates riikides on vaktsineerimiste arv väga kõrge ning Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas on see kaugelt madalam. Mehhiko väljendab Ladina-Ameerika riikide muret vaktsiinidele juurdepääsu ebavõrdsuse pärast,» ütles välisminister Marcelo Ebrard.