Järjekordne patrull Malis Gao linnas. Sellest linnast on kujunenud omamoodi Eesti sõdurite operatsiooniala, kus mässutõrjeoperatsioonil Barkhane osalevad sõdurid oma patrulle läbi viivad.

Tulemuseks on olukorrateadlikkus oma vastutusalal - eestlased teavad, kus elavad kvartali vanemad, millised on elanike kõige suuremad mured ja probleemid, kus asuvad haiglad, koolid, politseijaoskonnad jne.

Kui liitlased ehk Prantsuse üksused valmistuvad patrulliks Gaos, on inimene, kelle käest infot koguda, Eesti jalaväerühma BKN08 Estpla ülem.

Kõige olulisem patrullides on suhtlemine kohalikega, milleks kasutatakse prantsuse keele tõlki. Olgu selleks inimeseks kohaliku haigla direktor, politseijaoskonna ülem, kaupmees, kohalik ajakirjanik või tööline - kohalikega suhtlemine on aluseks sellele, et saada aru linnas toimuvast.