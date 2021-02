Kuna ametikõrgendust pidid saama kaks naissoost ohvitseri, kartsid Esper ja Milley, et kui vastavad dokumendid jõuavad president Donald Trumpi lauale, päästaks see valla järjekordse konflikti, kirjutas New York Times. Põhjuseks peeti Trumpi vastuseisu naissoost kandidaatidele.