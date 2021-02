Koroonapiirangud ⟩ Veekeskused kinni, kontaktõppele jäävad vaid algklassid

Peaminister Kaja Kallase sõnul levib koroonaviirus kõikjal Eestis ja haigestumuse intensiivsus on kõrge. «Nakkuse leviku pidurdamiseks otsustasime lausaliste piirangute asemel rakendada ajutisi meetmeid seal, kus oht nakatuda on kõige suurem. Valitsuse kehtestatavate reeglite eesmärk on tagada, et meie tervishoiusüsteem peaks koormusele vastu,» ütles ta.

Kallas toonitas samas, et kõige suurem mõju viiruse levikule on igaühe enda käitumisel. «Panen kõigile südamele: vähendage teiste inimestega kokkupuuteid, püsige rohkem kodus, peske käsi ja kandke maski, et alandada viiruse edasi kandumise riski. Kutsun ka tööandjaid lubama töötajad võimaluse korral kaugtööle, kuna töökohad on üks peamisi kohti, kus tekivad suured nakkuskolded,» ütles ta. «Rangemate piirangute ärahoidmiseks on hädavajalik praegusi piiranguid täita. Hajutatus, maskid ja kontaktide vähendamine on ainus viis hoida ühiskond ja majandus avatuna.»