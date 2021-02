3000 dünamiidipulga abil korraldatud plahvatusega tehti 20 sekundi jooksul maatasa kunagi Trumpile kuulunud kompleks, mis kandis nime Trump Plaza Hotel and Casino. Tegu oli Trumpi esimese arendusega Atlantic Citys. Kuna aga hoonet polnud aastakümnete jooksul renoveeritud, siis oli see sedavõrd halvas seisus, et oli muutunud ohtlikuks.