Video ⟩ Kallas: kriisis tuleb igaühel oma osa kanda

Valitsus arutab uusi ettevõtete toetusmeetmeid täna, rääkis peaminister Kaja Kallas. «Tõsi on see, et kriisis tuleb igaühel oma osa kanda, et me kahjuks ei suuda kõike kinni maksta,» ütles Kallas. «Toetustega on see probleem, et need, kes saavad, ütlevad, et said liiga vähe, ja need, kes ei saa, ütlevad, et valed inimesed või valed ettevõtted said, nii et sellest tuleb alati ainult pahandust.»