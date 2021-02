Rein Langist sai Pevkuri nõunik

«Tegin Reinule ettepaneku tulla osaajaga nõunikuks, kuna Rein on vaieldamatult üks Eesti tugevamaid riigiõiguse ja põhiseaduse asjatundjaid,» selgitas Pevkur. «Tema Eesti pikima staažiga justiitsministri, parlamendi aseesimehe, välisministri ja teiste ametikohtade kogemusele on vähestel midagi vastu panna.»

Lang ise lausus põgusas kommentaaris Postimehele, et tema osaaegse tegevuse sisu on Pevkuri toetamine riigiõiguse asjades. Jutukam on ta aprillis, kui uus riigikogu juhatus on sisse elanud.