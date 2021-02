Läti juuksurid ei ole tohtinud töötada juba alates detsembri teisest poolest, nüüdseks on mõned neist hakanud oma teenuseid pakkuma ilusalongide asemel hoopis metsades. Tšehhi haiglad on sattunud väga keerulisse olukorda ja kardetakse, et mõne nädala pärast ei suudeta enam kõiki patsiente aidata.

Tšehhi

Tšehhi haiglad on tõsise surve all ja tervishoiuministri sõnul on reaalne, et kahe või kolme nädala pärast ei tulda enam patsientide arvuga toime.