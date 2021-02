Isamaa jätab 24. veebruari üritused ära ning taunis peaministrit

«Arvestades, et nakatumisnäitajad on juba kolm nädalat kasvutrendis leidsime, et jätame sel aastal ära tavaks saanud inimeste õnnitlemise erakonna telgis Vabariigi aastapäeva puhul Vabaduse Väljakul,» ütles Koop.

Samas rõhutas Koop, et palju olulisem on praeguses olukorras tähelepanu pöörata peaminister Kaja Kallase silmakirjalikkusele. «Kolmapäevases infotunnis väitis Kaja Kallas nagu plaaniks Isamaa korraldada 24. veebruaril rahvarohket üritust Vabaduse väljakul. Tänasel valitsuse pressikonverentsil kordas ta sama valet. Kui ajakirjanik juhtis peaministri tähelepanu sellele, et Reformierakond on 23. veebruariks kavandanud kolm avalikku koosolekut üritas peaminister seda aga pisendada.»

Kaja Kallas ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et Reformierakonna üritused ei ole avalikud koosolekud. «Need on siis ee ilmselt piirkonna siis need väikesed telgid, kus nad siis kolmekesi on. See kindlasti ei ole avalik koosolek.»

Olle Koopi sõnul näitab see silmakirjalikust: «Peaminister ründas avalikult ja korduvalt Isamaa Tallinna piirkonna liikmeid. Enda erakonnakaaslasi asus ta täpselt samasuguse algatuse eest aga kaitsma. Eesti peaminister ei tohiks endale sellist valetamist ja silmakirjalikust lubada,» lõpetas Koop.

Kallas heitis kolmapäevases infotunnis lisaks Isamaale ka EKREle ette, et nood tähistavad vabariigi aastapäeva avalike üritustega. Täna ütles ta, et ei pea EKRE korraldatavat tõrvikurongkäiku mõistlikuks.

«Me ei lähe ära keelama neid avalikke üritusi, aga minu tungiv soovitus on see, et kui te tõesti tahate oma sõnade järgi käia, öelda, et te olete mures selle viiruse leviku pärast, siis vastutustundlik oleks oma toetajatele ka öelda, et teeme see aasta teistmoodi,» märkis Kallas infotunnis.