Otsus näitab, kui raskelt on Draghi saamine peaministriks Viie Tähe Liikumist lõhestanud. Rohujuuretasandi protestidest välja kasvanud eliidivastasel parteil on raske leppida endise Euroopa Keskpanga juhi Draghiga, sest liikumine oli algselt just panganduseliidi vastu suunatud.