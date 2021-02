Soome tahab kuulutada välja uue režiimi ja sulgeda restoranid

Ministri avaldus on vastus THL-i soovitusele sulgeda Helsingis ja Uusimaa piirkonnas kolmeks nädalaks baarid ja ööklubid.

«Me soovitame Espoos, Helsingis, Vantaas ja Kauniaises ööklubid, baarid ja pubid võimalikult kiiresti sulgeda ja need võiksid jääda kinni kuni 14. märtsini,» ütles THL neljapäeval, põhjendades soovitust pealinna piirkonna nakatumistaseme tõusuga.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 614 uut koroonanakkuse juhtu ning viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on umbes 91. Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas on see näitaja aga 186.