USA esindajatekojas annavad tunnistusi GameStopi saaga osapooled

Seadusandjad uurivad, kas firma aktsiate hinna hüppelised tõusud ja langused paljastasid konflikte turu ülesehituses, mis võivad olla kahjulikud kogenematutele investoritele. GameStopi instidenti on kujutatud kui väikeinvestorite võitu Wall Streeti üle.

Esindajatekoja finantsteenuste komitee esinaine vabariiklasest Maxine Waters alustas kuulamist avaldusega, tuues välja, et GameStopi episood on pannud Wall Streeti firmade institutsionaalsed praktikad, samuti võimalikud huvide konfliktid, rambivalgusesse.

«Paljud ameeriklased tunnevad, et süsteem on nende vastu kallutatud ja hoolimata kõigest, Wall Street võidab alati.» Komitee kõrge vabariiklane Patrick McHenry ütles, et intsidenti ei tohiks kasutada ära turgudele uute regulatsioonide kehtestamiseks.