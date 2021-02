NASA kulgur Perseverance maandus Marsil

Aparaat on juba lähetanud Maale ka esimesed pildid.

«Maandumine on kinnitatud,» kuulutas operatsiooni juhtinud Swati Mohan, misjärel vallandusid NASA lennujuhtimiskeskuses juubeldused.

Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud Punast planeeti uurima.

Lisaks elu märkide otsimisele valmistavad Perseverance'i uuringud ette ka võimalikku mehitatud lendu Marsile ja ehk lõpuks ka koloonia asutamist. Selleks on kulguriga kaasas muu hulgas seade, millega testitakse hapnikku valmistamist Marsi atmosfääris leiduvast.

Juuli lõpus Canaverali neemel kanderaketiga Atlas V-541 startinud USA Marsi-kulguri ülesanne on koguda kivimi- ja pinnaseproove ning otsida märke kunagisest mikroorganismide olemasolust.

Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. Ta on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.