USA võtaks vastu EL-i kutse tuumakõnelustele Iraani osalusel

EL-i poliitikadirektor Enrique Mora pani Twitteris ette kutsuda kokku kõigi osaliste mitteametlik kohtumine, öeldes, et tuumaleppe osas on saabunud kriitiline hetk.

«Ühendriigid oleks valmis vastu võtma Euroopa Liidu kõrge esindaja kutse osaleda P5+1 ja Iraani kohtumisel, et arutada edasist diplomaatilist tegevust Iraani tuumaprogrammi osas,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA märkisid pärast Pariisis peetud kõnelusi, et oleks ohtlik kärpida Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juurdepääsu pärast 21. veebruari, nagu on otsustanud Iraani parlament.

Ministrid manitsesid oma avalduses Iraani kaaluma seesuguse tegevuse tagajärgi, eriti ajal, mil on avanenud uued diplomaatilised võimalused.

Analüütikute sõnul on olemas vaid väike aken päästmaks lepet, mis sai peaaegu surmahoobi, kui endine USA president Donald Trump sellest 2018. aastal lahkus ja Iraanile uued sanktsioonid kehtestas.

President Joe Bideni administratsioon on öelnud, et on valmis leppesse naasma ja alustama Iraanile kehtestatud sanktsioonide tühistamist, kui Iraan hakkab taas täies mahus täitma selle tingimusi.