USA demokraatide sisserändereform pakub kodakondsust 11 miljonile

Bideni hinnangul on rändepoliitika muutmine kõvasti hilinenud. Tema sõnul on reformide eesmärk anda tagasikäik ekslikule poliitikale, mida ajas tema eelkäija Donald Trump, kes üritas jõuliselt peatada ebaseaduslikku ja vähendada seaduslikku sisserännet ning saata välja dokumentideta, isegi riigis aastakümneid viibinud immigrante.

Ettepaneku eesmärgiks on anda õiguslik kaitse miljonitele, peamiselt Mehhikost ja Kesk-Ameerikast pärit migrantidele, kes on elanud riigis palju aastaid, kel on USA-s kodud, ärid ning Ühendriikides sündinud lapsed ja lapselapsed.