Aafrika koroonasurmade arv kerkis üle 100 000

AFP kogutud andmetel on Aafrika 54 riigis tuvastatud ühtekokku 3 793 660 koroonanakkuse juhtu.

Kõige rohkem on pandeemiast räsitud Lõuna-Aafrika Vabariik, kus on registreeritud üle 1,5 miljoni nakkusjuhu ja rohkem kui 48 000 surma.

Tervishoiuekspertide hinnangul peegeldavad need arvud vaid murdosa tegelikust olukorrast.

Egiptuses on registreeritud 175 677 nakkus- ja 10 150 surmajuhtu. Marokos on need näitajad vastavalt 480 056 ja 8524.