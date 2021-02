KOROONAVIIRUS ⟩ Minister Kiik kutsub üles kodanikujälgimisele

Postimees kirjutas kolmapäeval, et Eestis avastati esimene LAVi koroonatüve kandja ning on tuvastatud 45 Briti mutatsiooni. «Kõik inimesed on isoleeritud. Me oleme nendega ühenduses ehk kõikidele kehtib samasugune liikumispiirang, mis tavapärase tüve kandjale,» ütles Postimehele terviseameti pressinõunik Merilin Vernik.

Eesti laborites püütakse võimalikult palju välismaalt sissetoodud positiivseid proovianalüüse sekveneerida, et saada teavet neist uutest tüvedest.

«Aga Inglismaa mutatsioon puhul on 19 juhtu siseriiklikud, nende inimeste nakatumispaik on teadmata – see tähendab, et uus Inglise tüvi ringleb Eestis. Tasub olla valvas,» lausus terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik saates «Otse Postimehest». FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik manitses saates «Otse Postimehest» kõiki olema senisest veelgi tähelepanelikumad. Kuna ka terviseameti ressurss on piiratud, siis pakkus Kiik välja veel ühe viisi järelevalvet tõhustada.

«Kindlasti on oodatud ka heas mõttes kodanikujälgimine. Ma ei kutsu kedagi üles kaebama, vaid pigem märkama neid olukordi - olgu need pereliikmed, lähedased, sõbrad-tuttavad, töökaaslased. Et me kõik reegleid täidaksime ja mõistlikult käituksime,» lausus Kiik.

Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissar Tago Trei lausus Postimehele, et eelmise aasta septembris alustasid tööd politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja terviseameti ühised uurimisgrupid, et kiiremini tuvastada kontaktseid isikuid.

Neis uurimisgruppides osalevad PPA inimesed aitavad haigusdiagnoosiga inimeste ja nende lähikontaktsete kontaktandmete leidmisel. «Panime õla alla ka viiruskollete kaardistamisele ning kontrollime terviseameti palvel ka kodus või viibimiskohas püsimise kohustuse täitmist,» selgitas Trei. Lisaks uurimisgruppidele aitavad viiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangute rikkumisi terviseametil menetleda ka viis PPA inimest.