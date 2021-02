Pakane taandub, kuid tuhanded ateenlased on ikka elektrita

Riiklik elektrijaotusvõrguoperaator on teatanud, et tegeleb mitmes Ateena põhjapoolses eeslinnas 3500 majapidamise vooluühenduse taastamisega.

Kõige hullem on olukord Dionysoses, kus on kuulutatud välja eriolukord.

Vasakpoolne päevaleht Efsyn leidis, et Mitsotákise lubadused on kirjutatud lumele, liberaane I Kathimeriní aga kirjutas, et riigil on kulub pool sajandit selgitamaks välja, kelle ülesanne on puid kärpida.