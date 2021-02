PERH suurendab Covid-voodikohtade arvu ja piirab plaanilist ravi

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul on haigla valmis avama täiendavaid voodikohti Covid-patsientide raviks. «Personalipuuduse tõttu profileerime voodeid ümber plaanilise ravi arvelt,» ütles prof Talving. Ta lisas, et nn Covid-voodikohad vajavad tavatööga võrreldes topelt personali.

Voodikohti saab vastavalt vajadusele ümber mängida. Praegu on regionaalhaiglas 26 üldpalati voodikohta, intensiivravis on koroonapatsientidele 17 ravikohta. Ka on olemas koroonaosakond psühhiaatrilistele patsientidele, kellele on 20 voodikohta. Lisaks teenindab Covid-patsiente erakorralise meditsiini osakond.