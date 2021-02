Uued piirangud: valitsus kinnitas koroonaviiruse ohjeldamise meetmed

Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel. See tähendab, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis tohib täidetud olla kuni 50 protsenti klientidele ette nähtud pinnast. Lisaks tuleb jälgida, et laudkondade vahel oleks vähemalt kahemeetrine vahemaa. Muudatuse eesmärk on tagada, et eri laudkondades viibivad inimesed ei puutuks kokku ning toitlustusettevõtetes oleks tagatud võimalikult suur hajutatus, et kliendid saaksid seal viibida võimalikult ohutult.