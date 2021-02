USA taasühines ametlikult Pariisi kliimaleppega

Kuu aega pärast seda, kui Biden ametisse astus, on USA ametlikult tagasi 2015. aastal sõlmitud kliimakokkuleppes, mille eesmärk on pidurdada globaalset soojenemist.

Müncheni julgeolekukonverentsil reedel peetud kõnes ütles Biden, et kliimamuutuse näol on tegemist ülemaailmse eksistentsiaalse kriisiga.

«Kliimamuutuse tõeliste ohtudega tegelemine ja teadlaste kuulamine on meie sise- ja välispoliitiliste prioriteetide keskmes. See on hädavajalik meie aruteludes riikliku julgeoleku, migratsiooni, rahvusvaheliste tervishoiupüüdluste, majandusdiplomaatia ja kaubanduse üle,» ütles USA välisminister Antony Blinken.