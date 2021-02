Biden: atlandiülene liit on tagasi

«Ma saadan maailmale selge sõnumi: USA on tagasi. Atlandiülene liit on tagasi,» ütles ta Valgest Majast.

«USA on pühendunud, pühendunud tegema Euroopaga taas koostööd, teiega konsulteerima, võitma tagasi meie usaldusväärse juhtimise rolli,» ütles Biden.

«Meie partnerlus on kestnud ja kasvanud läbi aastate, sest need on juurutatud meie jagatud demokraatlike väärtuste rikkuses. Nendega ei kaubelda. Neid ei saa välja kiskuda,» ütles Biden.