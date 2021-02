USA kutsus Myanmari sõjväge üles vägivallast hoidumisele

1. veebruaril riigis võimu haaranud hunta kõneisik ei eitanud sel nädalal, et julgeolekujõud tule avasid, kuid märkis, et haavata saanud naine oli rahvahulgas, mis oli loopinud kive politseinike suunas. Ta lisas, et juhtumit uuritakse.