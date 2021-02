Gabonis sai viiruspiirangute vastasel protestil surma kaks inimest

Pealinna vaestes piirkondades on vallandunud vägivaldsed meeleavaldused öise liikumiskeelu ning linnast lahkumise ja sinna sisenemise keelamise vastu. Kolme päeva jooksul on rahvas kogu riigis protestinud ja neljapäeval puhkesid kähmlused politseiga.

«Asjaoludel, mis pole veel tuvastatud, said kaks inimest kuulidega pihta ja surid. Alustatud on juhtunu uurimist,» sõnas politseiülem.

Prokurör Andre Patrick Roponat kinnitas samuti, et alustatud on uurimist. Prokuröri andmetel olid autost tule avanud suusamaske kandnud isikud.

Gabonis algab liikumiskeeld nüüd jube kella kuuest õhtul. Baarid ja tantsuklubid on olnud suletud kogu viimase aasta. Suur osa mitteametlikust majandusest, millest paljud sõltuvad, on koroonapiirangute all tugevasti kannatanud.