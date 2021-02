Meditsiinikeskus: üha enam riike tunnistab antigeeni määramise teste

«Üha enam riike aktsepteerib PCR-testi asemel koroonaviiruse antigeeni määramise teste. Antigeenitestide eeliseks on soodsam hind ja kiirus – testi tulemuse saab kätte juba 15–30 minuti jooksul. Negatiivse testitulemuse korral võib oma reisiplaanidega edasi minna, positiivse tulemuse korral aga tuleks patsiendi ja tema lähikontaktsete testimist jätkata PCR-meetodil,» ütles Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Taani ja Norra saabumiseks on vaja hiljemalt 24 tundi enne lennu väljumist tehtud testi.

Austria, Suurbritannia, USA ja Uus-Meremaa jaoks piisab testist, mis on tehtud kõige rohkem 72 tundi enne lennu väljumist.

Ka Holland nõuab kõige rohkem 72 tundi enne riiki saabumist tehtud PCR-testi, kuid lisaks on vaja mitte rohkem kui neli tundi enne lennu väljumist tehtud antigeenitesti.

PCR-testi kasutatakse nende puhul, kellel on koroonaviiruse sümptomeid või põhjust kahtlustada ägedat nakkust – näiteks kui on olnud kokkupuude koroonahaigega. Koroonaviiruse antigeenitestid on aga mõeldud inimestele, kes vajavad haiguse välistamist reisimiseks riikidesse, kus aktsepteeritakse antigeenitesti tulemust. Testida saab lennujaamas, Confido kiirkliinikutes ja meditsiinikeskuses, samuti Paldiski Põhjasadamas.