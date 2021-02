Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer lausus, et haiglaolukorda mõjutab ka see, kui kiiresti haiglatest koroonahaigeid koju saadetakse. «Viimase nädalaga on 50 inimest päevas haiglasse läinud. Nüüd näitavad prognoosid, et võib 70 inimest päevas haiglasse sattuda,» selgitas Fischer.