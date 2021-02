Lyoni lihavabad koolilõunad vihastavad Prantsuse valitsust

Linnapea Grégory Doucet kaitses otsust, öeldes, et ühtne ilma lihata menüüst kindlustab sujuva toitlustamise, kui COVID-19 kriis nõuab suhtlusvahemaa hoidmist ka lõunasöögi ajal.

Doucet on üks erakonna Euroopa Keskkond – Rohelised omavalitsusjuhtidest, keda saatis president Emmanuel Macroni meelehärmiks edu eelmisel aastal toimunud kohalikel valimistel.

Lyoni peetakse Prantsuse kulinaariapealinnaks, mis on tuntud just liharoogade poolest.

«Lõpetame ideoloogia toppimise meie laste taldrikutele,» kirjutas põllumajandusminister Julien Denormandie Twitteris. «Neile tuleb anda seda, mida nad kasvamiseks vajavad. Liha on osa sellest,» ütles ta, lisades, et palus piirkonna prefektil Lyoni otsus tühistada.

Siseminister Gérald Darmanin seevastu leidis, et tegemist on «lubamatu solvanguga» Prantsuse farmerite ja lihunike aadressil.

«Näeme, et roheliste moraliseeriv ja elitaarne poliitika on rahva jaoks välistav. Paljud lapsed saavad liha üksnes koolisööklas.»

Doucet vastas Twitteris, et meede on seotud üksnes tervisekriisiga ning tema parempoolne eelkäija Gérard Collomb kasutas viiruseleviku esimese laine ajal täpselt sama meedet.

Ta lisas ka, et uus menüü sisaldab kala ja muna ning see on kõigi koolilaste jaoks sobilik.