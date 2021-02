USAs ületab Covid-19 surmade arv peagi poole miljoni piiri

Riigi juhtiv nakkushaiguste ekspert hoiatas, et normaalsus ei taastu enne aasta lõppu.

Vaktsineerimine ning haigusjuhtude langus tõi lootuse, kuid registreeritud surmajuhtude osas on USA maailmas endiselt esikohal.

«See on kohutav. See on ajalooline. Me pole midagi sellist üle saja aasta näinud, 1918. aasta pandeemiast saati,» ütles president Joe Bideni juhtiv meditsiininõunik Anthony Fauci telekanalile NBC.

«Numbreid vaadates on see jahmatav, peaaegu uskumatu, kuid samas tõsi,» lisas ta, kui surmade arv John Hopkinsi ülikooli kodulehel 498 600ni jõudis.

Pärast esimest USA Covid-19 surma 2020. aasta veebruaris läks 100 000 surmani jõudmiseks vaid kolm kuud, eriliselt laastas esimene laine New Yorki.

Fauci ütles, et ööpäevaste nakatumiste arv on jaanuarist alates järsus languses olnud, kuid ei usu, et normaalolukord niipea taastub.

«Arvan, et näeme normaalsuse tulekut ... aasta lõpuks, sügisel või talvel.»

Biden teatas läinud nädalal, et vaktsineerimisprogrammi teostamine on keerukas, sest vaktsiinide suures koguses tootmine on juba omaette proovikivi.

«Sellist logistilist väljakutset millega me praegu tegelema peame, pole kunagi varem nähtud, kuid me saame sellega hakkama,» ütles Biden.

Bideni sihiks oli, et esimese saja ametisoldud päeva jooksul vaktsineeritaks miljon inimest päevas, see eesmärk on aga juba ületatud, sest praegune keskmine on 1,7 miljonit kaitseüsti päevas.

Kuna USA Covid-19 surmade arv ületab varsti 500 000 piiri, ei soovi Biden ennustada, millal kriis lõpeb.