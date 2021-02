Tansaania president tunnistas probleeme koroonaviirusega

Riigipea oli mitu kuud väitnud, et haigus on palvetega alistatud.

Magufuli kutsus pühapäeval kodanikke üles kasutama ettevaatusabinõusid ja kandma isegi näomaske, kuid ainult selliseid, mis on kohapeal valmistatud. Pandeemia jooksul on riigipea väljendanud korduvalt kahtlusi välismaa toodete suhtes, mille seas ka koroonavaktsiinid.

Tansaania on ametlikult teatanud vaid 509 inimese koroonaviirusesse haigestumisest. Kohalike elanike kinnitusel on aga paljud inimesed haigestunud viirusesse, millega kaasnevad hingamisraskused ja haiglates on «täheldatud kopsupõletikujuhtumite tõusu».

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on Tansaania olukorraga seoses väljendanud sügavat muret, sest paljud riigid teatanud, et sealt saabunud inimesed on tihti nakatunud koroonaviirusesse.