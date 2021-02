Texase elanikud on raevus tohutute elektriarvete pärast

«Kõik see, mis sel nädalal juhtus, oli etteaimatav ja välditav,» ütles Houstoni linnapea Sylvester Turner telekanali CBS saates «Face the Nation». Linnapea sõnul oli juba ammu selge, et Texase iseseisev elektrivõrk on äärmuslike ilmastikuolude suhtes haavatav.