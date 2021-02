Sõidueksamid lükatakse koroonaviiruse tõttu edasi

Seoses Eesti vabariigi aastapäevaga on transpordiameti teenindusbürood 23. veebruaril avatud kuni kella 14ni, meremeeste diplomeerimise osakond aadressil Lume 9, Tallinn on avatud kuni kella 12ni, lennundusteenistuse vastuvõtt on avatud kuni kella 13ni. 24. veebruaril on transpordiameti teenindusbürood suletud.