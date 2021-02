Ülevaade ⟩ Olukorrast erakondades: Saare ja Seederi tool kõigub, Ratase küsimus on laualt maas

Praegused parlamendierakonnad on viimased viis aastat liikunud tempos, kus iga aasta on uue esimehe saanud üks neist. 2016. aastal Keskerakond ja Jüri Ratas, 2017. aastal Isamaa ja Helir-Valdor Seeder, 2018. aastal Reformierakond ja Kaja Kallas, 2019. aastal sotsiaaldemokraadid ja Indrek Saar ning 2020. aastal EKRE ja Martin Helme. On tõenäoline, et mainitud viisikust kaks poliitikut annavad sel aastal teatepulga üle.