Rootsi tehnoloogiakonsultanti süüdistatakse Venemaa heaks luuramises

Prokurör Mats Ljungqvist ütles esmaspäeval, et vahistamise ajal oli rootslasest konsultant saanud äsja Moskvale info edastamise eest 27 800 Rootsi krooni (2770 eurot).

Prokuröri sõnul oli edastatud info seotud tema varasemate töökohtadega veokeid tootvates ettevõtetes Volvo ja Scania ning see puudutas tootmist ja autosektori toodete konstrueerimist.

Süüdistuse kohaselt kandis mees materjalid tööarvutist eraarvutisse, et edastada need seejärel USB mälupulgal. Selleks, et mitte vahele jääda, ta esmalt pildistas materjale oma tööarvuti ekraanilt.