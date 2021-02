Eesti inimesed on vähem altimad vägivallajuhtumisse sekkuma kui eurooplased keskmiselt

Ühe suurima probleemina tõi justiitsminister Maris Lauri välja, et nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt ei anna ohvrid juhtunust teada ja jäävad seetõttu kahetsusväärselt hiljaks abi saamisega, mida nad – eriti vägivallakuritegude korral – võivad vajada. «Täna kuriteoohvrite päeval on oluline meelde tuletada, et kannatanul on õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Kahjuks tunnevad ohvrid nii meil kui ka Euroopas jätkuvalt, et neil on raske ennast kuuldavaks teha ja saada abi, milleks neil on õigus,» tõdes Lauri.