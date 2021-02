Politsei pidas kinni pommiähvarduse teinud mehe

«Pommid, muud lõhkeained ja nendega ähvardamine ei ole naljaasi. Politseinike, päästjate, kiirabitöötajate ja pommirühma ekspertide töö esimene eesmärk on see, et kõik inimesed meie ümber jääksid ellu ja terveks. Esmareageerijad võtavad väljakutseid väga tõsiselt,» selgitas prefektuur, lisades, et isegi kui selgub, et pommi tegelikult ei ole, on töö ja resurss väljakutse juures päris. «Päris inimesed riskivad oma eludega, et kõikide teiste turvalisus tagada.»