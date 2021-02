Saar Kallasele: võimule saades ei tohi põhimõtteid hüljata

«Valitsusse minnes ei tohi põhimõtteid unustada. Me oleme koos nõudnud eelmiselt valitsuselt, et riigielu otsused peavad olema teadmispõhised, tehtud ekspertide toel. Paraku seda kindlust hetkel ei ole. Kui vaadata valitsuse otsuseid teadusnõukoja ettepanekute taustal, siis on olulisi erinevusi. See on risk, mis võib meie haigestumise seisu veelgi hullemaks ajada,» pöördus Saar peaminister Kaja Kallase poole.

«Hetkekski ei tohi unustada, et võitlus käib rahva tervise, iga elu nimel. Eesmärgiks ei tohi olla vaid haiglate võimekus ravida koroonapatsiente, eesmärgiks peab olema Eesti inimeste elude maksimaalne säästmine,» rääkis Saar.

Veel nentis ta, et vaktsineerimise kavadest tuleb suuta kinni pidada ning tempo pead seejuures tõusma. «Paljudel inimestel on jätkuvalt küsimusi vaktsineerimise turvalisuse ja mõttekuse suhtes. Kindlasti ei ole aega oodata selgituskampaaniaga maini, nagu valitsus on senini arvanud.»

Saar rõhutas, et kriisiajal on oluline üheselt mõistetav kommunikatsioon. «Valitsustasandi poliitviroloogide avalikud spekulatsioonid erinevate piirangute osas tuleb seega ära lõpetada või vähemasti mõneks ajaks pausile panna. See kehtib eriti ekspeaministri kohta. Kahe peaministriga kriisi tulemuslikult ei juhi,» nentis ta.