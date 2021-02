GALERII ⟩ Eesti tehnoloogiafirma toob turule kaelaskantava imevidina

Respiray kommunikatsioonijuhi vahendusel lähtub seadme tööpõhimõte füüsikalisest eeldusest, mille kohaselt pärineb suurem osa sissehingatavast hapnikust mööda inimkeha alt üles liikuvast õhust.

Seadme sees on kaheetapiline filter, mis puhastab õhu tolmust ja suurematest lenduvatest osakestest. Õhk läbivat omakorda UV-mooduli, mis muudab 99 protsenti õhus leiduvatest viirustest ja bakteritest kahjutuks. Õhupuhasti suudab töödelda 55 liitrit õhku minutis - see on kolm kuni neli korda rohkem, kui inimene tavaolukorras hingamiseks vajab.

Respiray kaasasutaja Robert Arus rõhutas, et seadme eesmärk on kaitsta kasutajat viiruste ja muude patogeenide eest. «Samaaegselt ei tee me kompromisse kasutajamugavuselt, et seadme kasutaja saaks vabalt hingata ja teistega suhelda. Maailm elab pandeemia keskel veel määramata aja ning me loodame, et meie seade on üks samm lähemale normaalsuse taastumisele,» rääkis ta.

Seadme aku töötab ühe laadimisega kaheksa tundi ning selle eeldatav eluiga on vähemalt 10 000 töötundi. Õhupuhasti tarnitakse koos kahe visiiriga, mille eesmärk on pakkuda lisakaitset olukordadeks, kus kasutaja jalutab teiste inimeste seas ning võib viibida teistele inimestele lähemal kui kaks meetrit.

Respiray ei soovita kasutada õhupuhastit õues vihmase ilma korral, samuti hoiatab ettevõte seadme kasutamise eest sõiduautodes. «Liiklusõnnetuse korral võib turvapadi paiskuda vastu seadet. Nii võib inimene vigastada saada. Peame seadme kasutamist sõiduautodes põhjendamatult riskantseks.»

Respiray UV-moodul on testitud Lodži Ülikooli ja Tartu Ülikooli laborites. Lodži katses deaktiveeris moodul 99,68 protsenti kolibakteritest ja 99,88 protsenti stafülokoki bakteritest. Tartus testiti seadme tõhusust alfaviiruse peal. Tartu Ülikooli katseid juhtisid viroloogiaprofessor Andres Merits ja Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi Bioohutuse tuumiklabori juhataja Liane Viru.

«Testisime UV-C mooduli efektiivsust viiruste nakatamisvõime vähendamiseks laboritingimustes alfaviiruse peal. Alfaviirus sarnaselt SARS-CoV-2 on membraaniga üheahelaline RNA viirus suurusega ~70-100 nanomeetrit. Testimise tulemusel inaktiveeris seade 99,4 protsenti sellest läbi juhitud alfaviiruse osakestest,» kinnitas Viru, lisades, et tulemus on suurepärane, sest järelejäänud viirusosakeste kontsentratsioon on niivõrd väike, et enamikel juhtudel need sihtorganismi nakatumist ei põhjusta.

Respiray on sõlminud eelkokkulepped Alexelaga, Coop Pangaga, Euronicsiga, Merko Ehitusega ja Tallinna Kaubamaja Grupiga, kes piloteerivaid Respiray õhupuhasteid klienditeenindajate peal. Kokkulepe on sõlmitud veel haridus- ja teadusministeeriumiga.

«Haridus- ja teadusministeeriumil on hea meel toetada innovatsiooni. Respiray on suurepärane näide sellest, kuidas Eesti insenerid, teadlased, disainerid ja ettevõtjad tegelevad keerulistel aegadel loovate lahenduste otsimisega. Võitluses viirusega ei ole ühte ainsat võluvitsa vaid on palju suuremaid ja väiksemaid ettevõtmisi. Alustades vaktsiinidest ning ravimitest kuni distantsi hoidmiseni ja ventilatsiooni parandamiseni,» ütles haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand.