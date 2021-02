Ratas: Reps on võtnud poliitilise vastutuse

«Eks nüüd on menetlus peal ja Mailis [Reps] kindlasti kaitseb ennast selles. Ta on poliitilise vastutuse võtnud,» sõnas Jüri Ratas.

«Ma arvan, et täna on kahtlustus. Mailis [Reps] on võtnud poliitilise vastutuse, kui ta ministriametist tuli ära. Me peame ikkagi lähtuma, et Eesti riigis on õigusriik ja süütuse presumptsioon,» sõna Ratas.