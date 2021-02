FOTOD ⟩ Putin kiitis Lukašenkoga kohtudes Vene-Valgevene suhteid

Kohtumise alguses märkis Putin, et tal on hea meel uuesti Lukašenkoga isiklikult kohtuda. «Praegustes oludes on see suur haruldus ja märkimisväärne väärtus,» ütles ta naeratades.

Vene president rõhutas, et Vene-Valgevene koostööinstrumendid on hästi häälestatud ja töötavad suurepäraselt. «Meil ei ole päevagi, et meie ametivennad üksteisega ei suhtleks, lahendaks ühtesid või teisi küsimusi, mis meie ees seisavad. Kuid mul on hea meel tõdeda, et see strateegiline partnerlus ja liitlassuhted saavad järjest kinnitust,» ütles Vene president.