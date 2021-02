Valitsus plaanib maikuust vaktsineerimist kõigile soovijatele

See sõltub eelkõige tootjate tarnevõimekusest. Eestil on eellepingud ja kokkulepped nelja miljoni doosi peale. Esmaspäeva lõunal oli terviseameti laos reedesest saadetisest alles 4000 doosi vaktsiini. Neist Pfizerit vaid 58.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul tuli esmaspäeval juurde veel 14 040 doosi Pfizerit ning terviseameti laost läks hommikul teele üle 14 000 doosi AstraZeneca ja Pfizeri vaktsiini.

Kokku on Eestisse saabunud 135 510 doosi vaktsiini. Sel nädalal on lubatud tarnida veel 6000 doosi Modernat. AstraZeneca tarne lükkus käesolevalt nädalalt edasi kuu lõppu ning 25 000 doosi asemel tuleb vaktsiinidoose 16 000.

Ravimitootjate lubaduste kohaselt võiks juuni lõpuks olla doosid poolele miljonile inimesele.

«Kui me vajame ühiskonnast 65-70 protsenti osakaalu vaktsineerituid, kes tagaksid selle, et nakatumine ei kandu inimeselt inimesele sellise kiirusega, nagu ta täna kandub, siis täna me näeme, et see võiks olla juuni-juuli paiku maksimaalselt saavutatud,» rääkis Lanno.

Minister Tanel Kiik ütleb, et aasta lõpuks võiks olla 70 protsenti Euroopa Liidu täisealistest elanikest vaktsineeritud. Eestil on eellepingu kavandid kuni nelja miljoni doosi peale.

«Praeguse graafiku järgi tõepoolest on see eesmärk, et me keskendume märtsis-aprillis eakate ja eesliinitöötajate vaktsineerimisele. Ja maikuust alates võime pakkuda tasuta kodulähedast vaktsineerimise võimalust kõigile huvilistele,» rääkis Kiik.