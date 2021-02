Ühendriikides ületas koroonaviiruse ohvrite arv 500 000 piiri

Vaktsineerimine ja nakatumiste arvu langus tõi lootuse, kuid registreeritud surmajuhtude osas on USA maailmas endiselt esikohal. Riigi juhtiv nakkushaiguste ekspert hoiatas pühapäeval, et normaalsus ei taastu enne aasta lõppu.

«See on kohutav. See on ajalooline. Me pole midagi sellist üle saja aasta näinud, 1918. aasta pandeemiast saati,» ütles president Joe Bideni juhtiv meditsiininõunik Anthony Fauci telekanalile NBC.