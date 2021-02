USA president Joe Biden oli eile õhtul kaotuse lähedal pärast seda, kui kaks suure tähelepanu all olevat vabariiklikku senaatorit teatasid, et nad on vastu Neera Tandenile, kelle Biden on nimetanud eelarveameti juhi kandidaadiks. Amet töötab välja presidendi eelarve ning on seetõttu suurte rahavoogude jagajaks.