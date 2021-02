Riik otsib miljoni euroga taas vabatahtlikke hoolekandesüsteemi

«Eestis on vabatahtlikku sotsiaaltööd, mis on osa kogukondlikust sotsiaaltööst küll rakendatud, kuid selleks jäetud loomata riigi vastutus sobiva õigusruumi ja finantstoetusega. Tänaseks ei saa öelda, et takistuseks oleks õigusruum, küll aga rahalised vahendid, mida käimas oleva hanke kaudu püüame leevendada,» selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo pressiteates.

Ministeeriumi vaates kinnitas projekt, et vabatahtlike süsteemne kaasamine hoolekande valdkonnas on praegu veel uudne lähenemisviis. Samas on praeguseks loodud eeldused – olemas on koolitatud vabatahtlikud, kes soovivad jätkata, ning huvi nii seltside, sotsiaaltöötajate, hoolekande- ja tervishoiuasutuste kui ka abivajajate endi poolt.